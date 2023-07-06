民進黨總統參選人副總統賴清德於美國《華爾街日報》上投書，賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，這個投書背後所代表的幾個意涵，台海維持現狀已經是全球立場自五月的G7峰會以來，台海維持穩定、和平現狀已經是全球的共識。而賴清德的投書，就是正面回應這樣的立場。

他強調，賴清德在這個容易引起國際疑慮的時刻，清晰地表明立場，向世界證明，台灣，不會走回頭路。

賴清德投書提出讓台海永續和平的四大支柱，分別是「全力強化國防嚇阻力」、「提升經濟安全」、「展開民主夥伴合作」、「維護兩岸現狀」。

陳世凱說，這份宣示台海和平的論述，獲得了十分廣大的迴響，更得到國際的肯定。

他說，這個投書背後所代表的幾個意涵，告訴世界，台灣將會致力確保現狀，與世界民主夥伴共同協力，維護和平。

他說，對內及對外，賴清德都能堅守和平立場，維護台灣主權；近期，國民黨和民眾黨的候選人紛紛拋出重啟服貿、甚至是重返九二共識等，無疑是向世界透露出：「台灣要走馬英九時期親中的回頭路」，這是非常危險的政治訊號。

他說，經過蔡英文政府接近八年的努力，台灣好不容易證明自己能走向世界，不需要透過中國，現在在野黨的候選人卻急著向中國靠攏。因此，賴清德在這個容易引起國際疑慮的時刻，清晰地表明立場，向世界證明，台灣，不會走回頭路。

他指出，當在野黨還在噴政治口水時，只有賴清德提出總統高度的國際主張G7峰會結束至今已經超過一個月的時間，無論是侯友宜或是柯文哲，都沒有提出任何一個相對應的國際主張，不知道是不是國際知識能力不足。

他說，台灣社會在這個至關重要的時刻，人民需要的，不是沒有國際視野的外行人，而是經驗充沛、能夠帶領台灣走向世界的領導者。

他表示，國際社會正在關注台灣，台灣人在明年的選舉中該如何選擇，將會影響未來台灣在世界中的角色。在民主的路上，台灣不孤單，要持續走向世界，和國際友人站在一起，用團結自信，讓世界看見台灣守護自由民主的決心。