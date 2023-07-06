民眾盼留下兩座便橋，第五區工程處開說明會說明仍要拆橋。（廖素慧攝）

嘉義市軍輝橋斥資8億重建施工中，搭建2座便橋紓解往返嘉義縣市的交通流量，很多民眾要求留下便橋以後可用，公路總局第五區工程處今天開說明會表示，考量八掌溪水流斷面、便橋結構安全、交通動線等因素，仍要拆除便橋。

民眾喊出保留便橋的理由有，2座便橋在軍輝橋的東、西兩側，可以讓行人、機車、腳踏車行走，避免與汽車同道比較安全，還可以紓解南來北往的交通流量；還有民眾認為花大錢搭建便橋只短暫使用浪費公帑。

公路總局第五區養護工程處處長郭清水說，2座便橋非永久設施，當初搭建就是為了臨時通行用，有結構耐久全全疑慮，還有，軍輝橋改建完成後，又有2座便橋，會不會阻礙八掌溪水流？周邊景觀也受影響，交通動線也太複雜，考量這些因素，仍要按原計畫拆掉2座便橋。

今天說明會有不少民眾到場，還有張秀華、黃敏修、陳家平、李奕德、李忠曆等多位議員在場，黃敏修、陳家平議員認為結構安全、水流斷面、後續維修等方面都有疑慮，仍應拆除便橋。

軍輝橋橫跨八掌溪，連結嘉義縣市的重要通道，是「老背少」的60年老橋，結構安全不佳，去年5月間動工改建，第五區工程處表示，目前進度42％，預計明年8月完工後通車，10月完成拆除便橋。