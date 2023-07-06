領跌的日企Socionext，因最大股東出脫這家快速成長晶片設計公司的全部股份，故股價打入跌停版並躺平。這家AI新創業者，去年10月才上市但今年股價已飆升近280%，不僅成為熱門股票之一，也幫助日經指數重寫33年新高。

分析師表示，因為賣單實在太多，導致Socionext暫停交易。據悉，賣出手中全部持股的大股東，包括Panasonic以及日本開發銀行（Development Bank of Japan）等，總金額在2800億日圓左右，約19.4億美元。

此外，晶片製造設備商東京威力科創大跌2.84%，是日經指數表現較差的一檔股票。同時，晶片測試設備製造業者愛德萬測試下跌1.45%，車用晶片大廠瑞薩電子更是大跌3.25%。

不過，路透社指出，經過幾十年之後，大型外資又重燃對日本股市的興趣。在大批資金可望陸續進駐下，日經指數6日雖疲弱，正在奮力捍衛3萬3整數關卡，但市場並不看淡後市發展，未來還是有希望改寫1989年創下的最高紀錄。法人指出，目前短線投資人紛紛獲利了結，日經也因此大幅回檔。