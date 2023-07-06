政府打房列車上路，行政院會6日拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來課徵囤房稅將從縣市歸戶改為全國歸戶，非自住住宅稅率由現行1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，預計明年上路，後年課稅，約36萬戶房屋稅負增加。針對未來可能增加稅收額度，財政部長莊翠雲6日透露粗估為26億元。

莊翠雲上午出席行政院會後記者會，她指出，本次調整目的並非增加政府稅收，是要將房屋稅做合理調整，首先是減輕單一自住租稅負擔，其次是促進房屋有效利用，再來是合理化房屋持有稅率；而稅收部分，目前預估有36萬戶稅負增加，粗估每年整體稅收會增加26億，由於另有減輕稅負的政策，因此實際稅收可能還會調整。

談及26億是以什麼條件計算，財政部賦稅署長宋秀玲補充，這僅是初步預估，尚要看各縣市級距如何訂定，而當前數字是參考台北市作法，目前台北市採全數累進，2戶以下適用2.4％，3戶以上為3.6％，僅有2個級距，未來新制上路後將再往上加。

至於當前增加稅負的36萬戶，政府是否有統計大約分布在哪些縣市？莊翠雲說，因為現在只有統計全國總歸戶，尚未按縣市分別統計。