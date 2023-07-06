汽機車禮讓行人新制6月30日上路，但新制被認為根本是霸王條款，行人就算違規穿越馬路，汽機車還是要停讓，有行人就在鬧區隨意穿越，讓汽車機緊急煞停，搞的天下大亂，有網友就說現在交通變的「根本地獄中地獄」。

汽機車禮讓行人新制上路1周，不過，原本要保護行人的美意，卻惹的民怨四起，近期臉書社團包括「新竹爆料公社」、「新竹人新竹事」都有民眾發文，指新法上路，無上限禮讓行人，已讓地狹人稠的竹市發生許多亂象，有行人隨意穿越雙黃線馬路遭機車按喇叭，導致行人破口大罵，也有民眾在市區中正路忽然看見行人要過馬路緊急煞車，導致後方車輛追撞。

也有網友表示，民眾看見車輛停下卻要過不過，不然就是忽然要過馬路，汽車只好急煞反而更危險，不應該為了改善行人地獄就變成這樣，慘的都是駕駛人，而警察都在抓未禮讓行人，卻未見警方取締違規行人。

警方則表示6月30日至7月5日共計取締車不讓行人131件，行人違規則有2件，未來將會針對竹市鬧區增加巡邏警網，加強取締違規行人。