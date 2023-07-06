澎湃新聞6日報導，大陸深圳醫學科學院（籌）創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧當選為歐洲分子生物學組織（European Molecular Biology Organization EMBO）外籍成員（會士， Associate Member)。中國大陸此前只有10位科學家獲得此頭銜。

據深圳灣實驗室網站消息，歐洲分子生物學組織德國時間4日公布新入選69位成員名單（9位外籍成員）。顏寧作為中國大陸科學家當選為外籍會士。

消息指出，顏寧致力於物質跨膜運輸的結構與機理研究，首次揭示人源葡萄糖轉運蛋白、真核生物電壓門控鈉離子通道和鈣離子通道等一系列具有重要生理與病理意義跨膜蛋白的原子解析度結構，為理解相關疾病致病機理及藥物開發提供了分子基礎。

顏寧曾獲Science／AAAS和GE Healthcare 「青年科學家獎」（北美地區）、美國HHMI首屆國際青年科學家獎、中國優秀青年女科學家獎、何梁何利基金科學與技術進步獎、國際蛋白質學會青年科學家獎、賽克勒國際生物物理獎、亞洲及大洋洲生物化學家和分子生物學家聯盟（FAOBMB）卓越研究獎、以色列魏斯曼研究所頒發的國際女科學家獎、國際生物物理協會頒發的Anatrace膜蛋白研究獎等榮譽。2019年當選美國科學院外籍院士，2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。

公開資料顯示，EMBO是國際生物醫學界著名的學術組織，成立於1964年，總部位於德國海德堡。該組織旨在推動分子生物學及相關領域的合作和發展，每年推舉生物醫學領域有凸出貢獻的優秀科學家成為其成員，目前該組織擁有1900多位頂尖研究人員，其中91位成員獲得了諾貝爾獎。今年新入選的EMBO成員來自20多個國家，60位新入選成員產生於EMBO的17個成員國，9位非組織成員國科學家當選外籍成員。

此前，當選EMBO外籍成員的中國大陸科學家僅有10位：2006年入選的楊煥明教授、2013入選的李家洋研究員和施一公教授、2014年入選的王曉東研究員、2015年入選的邵峰研究員和曹雪濤教授、2016年入選的高福研究員和吳虹教授、2018年入選的裴端卿教授以及2022年入選的康樂研究員。

深圳灣實驗室，又稱深圳生命資訊與生物醫藥省實驗室，是廣東省委、省政府以培育創建國家實驗室、打造國家實驗室「預備隊」為目標主導啟動的第二批廣東省實驗室之一。該實驗室由深圳市科學技術創新委員會和北京大學深圳研究生院共同舉辦，協同深圳市以及香港和澳門相關領域具有研究基礎和應用優勢的單位合作共建。實驗室永久場地位於光明科學城，規畫總建築面積40萬平方米。

據「深圳灣實驗室」微信公眾號今年3月23日消息，經深圳市委人才工作領導小組推薦、廣東省科技領導小組同意，深圳灣實驗室建設發展協調小組審定，聘任顏寧為深圳灣實驗室主任。