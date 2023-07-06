高雄一名女子與丈夫結婚半年懷孕，未料丈夫竟與前同事出軌，多次發生性行為還傳送曖昧簡訊「你的奶變大了」、「吸的好爽」等語，讓她氣得控告該女侵害配偶權。橋頭地院審結，判該女須賠償18萬元精神撫慰金。可上訴。

判決書指出，元配主張，於2022年5月間與丈夫結婚，不久後隨懷有身孕，但婚後半年她發現丈夫與前同事謝姓女子發生婚外情，2人互傳鹹濕照片及裸照，認為謝女的行為明顯侵害她的配偶權，怒控告謝女求償50萬元撫慰金。

對此，謝女辯稱，她與男方僅是6年前的同事，對話都在回憶陳年往事，現在任職的工作也是由男方介紹，男方要求回報，還會要求發生親密行為作為回饋，她礙於人情壓力才回覆。

橋頭地院審理時，法官勘驗元配提供的對話紀錄，發現謝女與人夫曾互傳簡訊，內容提及「我當人夫後，是不是就沒幹你的門票了」、「老婆有沒有查勤」、「找機會可以來，你的奶也變大了，吸的好爽」等語，認為2人確實有發生性行為，不採信謝女說詞，酌情後判謝女須賠償18萬元。可上訴。