桃捷公司與樂天桃猿球團再次合作推出「桃捷挺猿聯票」，7日熱血開賣，這次推出4位人氣球星票面圖像，也新增全家超商線上畫位服務，聯票共分平日、假日2款票組，每組內含機捷的「挺猿一日票」及樂天主場例行賽內野門票兌換券各1張，球迷別錯過。

桃捷表示，迎接中華職棒下半季球賽開打，桃捷公司為回饋球迷，這次推出的挺猿聯票圖像有別於過往，而是以「年度MVP林立」、「陳陳大丈夫陳冠宇」、「光速神威陳晨威」、「老虎黃子鵬」等4位球星的圖像為這次桃捷挺猿聯票的設計版面。

桃捷挺猿聯票有平、假日2款票組，每組內含桃園機場捷運線的「挺猿一日票」及樂天主場例行賽內野門票兌換券各1張。平日票組售價400元，原價670元（桃園機場捷運線一日票320元＋球賽兌換券350元=670元）、假日票組售價550元，原價820元（桃園機場捷運線一日票320元＋球賽兌換券500元=820元）。這2款票組可在機捷各車站冾購。

桃捷提到，7月開賣的挺猿聯票有全家超商線上畫位功能，要記得持FamiPort票券再去車站兌換「挺猿一日票」，這2款票組平日票组450元、假日票组600元。

桃捷提醒，車站現場購買為「陳冠宇、林立」版面，全家FamiPort購買為「陳晨威、黃子鵬」版面，喜愛樂天桃猿隊的「10號隊友們」千萬別錯過，持有球星圖像的「挺猿一日票」，不僅可收藏，還可暢遊機捷沿線景點，來趟結合球賽、美食與購物的小旅行。