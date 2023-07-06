天后李玟（CoCo）今天（5日）晚間被姐姐證實，因長年深受憂鬱症所苦於是在家輕生，送醫仍昏迷不醒，最終過世，享年48歲，消息一出震驚外界。據了解，有知情人士透露，除了飽受抑鬱症所苦，這半年更罹患乳癌，甚至向媽媽瞞病，引起熱議。

李玟早在2020年7月13日，就曾在微博透露「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來，是需要從實踐中去不斷學習、改進和爭取，我還在學習和爭取中。我希望...希望......」，由於該篇貼文頗具負能量，當時就有不少網友猜測，她很可能患上了憂鬱症，也有人認為是「婚變」影響心情。

據《ETtoday星光雲》報導，知情人士悲痛透露李玟半年前罹患乳癌並獨自抗癌，連媽媽都不知道，「就只有姊姊陪在她身邊」，他認為李玟因為是長期情緒低落所以才罹患癌症，「好險是儘早發現，趕緊切除腫瘤，後續也沒有做化療。」且當時她一個人進病院，丈夫卻獨自旅遊，身旁人的苦勸她完全聽不進去，令他直呼：「真的很痛心！為什麼那麼傻！」

事實上，李玟未出生前父親就已離世，三個孩子都是由母親獨自扶養長大，二姊李思林受訪時曾透露，由於李玟在成長過程中看著媽媽辛苦工作養育她們，所以自小就奮發圖強，誓言讓媽媽不要辛苦工作，且自己甚至放棄念大學，讓她們都能念書圓夢。李思林提到，這件事看在許多人都認為李玟是「犧牲」，但李思林坦言「一點也不覺得是犧牲，李玟帶我看了很多地方」也是這些經歷造就了她，很感謝妹妹李玟。

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