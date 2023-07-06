「黑人」陳建州被多名女星控訴性騷擾，自請暫停PLG執行長一職，由聯盟行銷策略總監周崇偉代理執行長職務，沒想到才剛公告上任，周崇偉就被爆出性騷擾啦啦隊隊員，還有影片為證，引起網友討論。

藝人大牙、郭源元指控陳建州性騷，後者全盤否認並發聲明表示提告，PLG起初以一切照舊做為回應，直到一周後，才決定由聯盟行銷策略總監周崇偉暫代執行長，不料性騷風波尚未揮去，上任僅2天的周崇偉同樣遭指控性掃，更慘的是還有影片做為證據。

媒體人黃揚明接獲爆料，在臉書發文表示，「周曾在一場KTV趴，從後方伸出雙手強行環抱新北國王隊啦啦隊女隊員，這位女生很機警地掙脫。爆料者說，事發後，陳建州曾帶周崇偉去向受害女子親自道歉，此事才沒爆出來。但是，如今P聯盟竟又讓曾伸出鹹豬手的周接下代理執行長，實在有點黑色幽默。難道這個聯盟找不到正派一點的人接手執行長嗎？」