距離2024總統大選只剩半年，藍、綠持續針對能源政策交鋒，國民黨今召開「台灣憂缺電 民進黨欠電」記者會，痛批民進黨錯誤的能源政策讓台灣陷入缺電危機，傷害經濟與產業發展，民進黨卻仍試圖掩蓋缺電事實，民進黨政府儼然是個欠電的政府。國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人李利貞也重申侯友宜立場，也就是核一、核二、核三需延役，她強調，民進黨若沒能力，就讓侯友宜來做。

國民黨發言人楊智伃在會上表示，台灣民眾已感受到台灣陷入缺電危機，甚至連美國商會白皮書中都直指「台灣政府在決定淘汰核能發電後，台灣雖把未來的能源安全寄託在再生能源的開發上，但進度卻嚴重落後，導致成本提高」。

楊智伃批，行政院副院長鄭文燦昨天卻還為了政黨利益，對媒體說台灣不缺電，不顧民眾生活，不願意面對非核家園的錯誤能源政策、用電調度，甚至全台大停電居然還要推給台電基層員工來背鍋，民進黨該正視台灣需要核電作為基載電力的事實。

李利貞則質疑，民進黨主席賴清德眼看2025非核家園政策鐵定跳票，為了選票才搬出「核電用來緊急使用」這種不切實際的選舉語言，而台電被爆本應作為備用電源的核二、三廠機組，長達18個月做為調度電源，卻沒有納入電業年報。可見民進黨嘴巴說反核，身體很誠實。

李利貞說，「要用核電就光明正大去用」這句監察委員給台電的警告，要原封不動送給民進黨政府。她強調，侯友宜的能源政策秉持穩定、安全、減碳之三大原則，在確保供電穩定、國家能源安全、積極落實減碳符合世界潮流的情況下，核能絕對是能源選項之一。

李利貞重申，侯友宜具體主張包括核一、核二安全無虞後再啟動，依法延役20年；核三機組明後年到期，需準備延役；核四在經過國際頂尖專家的檢驗評估和標準程序檢驗確保萬無一失後，可以重啟。因為侯友宜認為，有核安就可以有核電，台灣需要穩定的能源配比，「民進黨政府如果沒有能力，那就讓侯友宜來做」。

台南市立委參選人王家貞亦質疑，民進黨光電政策不只涉及利益，對農漁業也造成傷害，對環境也造成影響，大家希望台灣成為光電板之島嗎？而台南新吉工業區等處傳出缺電、跳電，供應之電力不足以應付工商業所需，可見民進黨電力政策造成台灣人傷害，為了滿足非核家園政策，摧毀台灣電力系統規畫、扭曲台灣電力資源分配，讓台灣人莫名承受苦果。

高雄市立委參選人李明璇列出民進黨在能源上對高雄造成的三大罪狀，第一，使用已經49年的高雄大林五號機，是全台最老的火力機組，迄今沒有辦法除役，被列為緊急備用電力設施，甚至還不需要環評、不需要安檢。明明2019年環評會議中指出只需延役三年，但去年卻偷偷決定不除役，繼續延役三年，完全不透明，沒告訴人民實話。

第二，高雄南電北送已久，但大停電時高雄居然最後才復電；最後，錯誤的能源政策造成高雄空氣品質持續惡化，以2022年9月15日為例，整個南部都是橘燈跟紅燈，為什麼高雄人要用肺替全台灣的人發電？李明璇痛批，中央開口閉口一直說沒有缺電，結果還是在高雄偷偷弄出緊急備用電力來暗度陳倉。民進黨出賣高雄人，高雄鄉親知道嗎？

李明璇質疑，多年來，如沒有南部地區的「南電北送」，便會天天限電，而南部又以高雄的貢獻最多，而且全是燃氣跟燃煤的火力電廠，堪稱拿高雄人的「肺」發電、救台灣的經濟。民進黨錯誤的能源政策引發缺電危機，蔡英文總統實在對不起高雄人，是政府笨蛋，還是政府把人民當笨蛋？