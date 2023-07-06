蔡英文總統。（資料照片/總統府提供）

蔡英文總統今天接見加拿大國會議員訪問團，期盼透過台加「投資促進暨保障協議」（FIPA）的簽署，也希望加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），一起創造更大的成長及繁榮。訪團則回應，他們也期盼「投資促進及保障協議」可以盡快完成，並由加拿大部長級官員來台簽署。

「加拿大國會議員訪問團」今天由保守黨副黨魁蘭絲蔓率領，由外交部次長李淳及加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民陪同，前往總統府拜會蔡英文。訪團成員還包括眾議員賈尼斯（Garnett Genuis）伉儷、席貝克（Kyle Seeback）、吉兒（Marilene Gill）、歌德荷（Marie-Helene Gaudreau）、庫柏、艾亞（Chandra Arya）及貝瑞特（Michael Barrett）。

蔡英文指出，這是今年第二個加拿大國會議員訪團。今年4月，第一個加拿大訪團來到總統府時，特別帶來一份「加中關係特別委員會」的報告，充分展現加拿大國會跨黨派對台灣的支持。

今年5月的G7峰會上，加拿大和其他國家領袖，共同發表聲明，強調台海的和平穩定是國際社會安定繁榮的重要因素。6月時，加拿大軍艦「蒙特婁號」也和美國軍艦共同航經臺灣海峽，以實際行動展現維護印太區域自由開放的決心。

加拿大在新的「印太戰略」中，也展現出對台海和平穩定的重視，更提及將會持續加強和台灣的夥伴關係。她感謝加拿大對台灣的支持，並期盼未來台灣與加拿大的合作交流能夠更深更廣。

蔡英文提到，今年初雙方已共同宣布啟動臺加「投資促進暨保障協議」的談判程序，期待透過這項協議的簽署，持續深化雙方經貿合作關係。加拿大是CPTPP非常重要的成員，也是明年度的主席。她告訴大家，「台灣已經做好準備」，包括完善許多國內法規，來遵守高標準的國際經貿規範。

她希望，加拿大能持續支持台灣加入CPTPP，一起創造更大的成長及繁榮。訪團此行將參訪新竹科學園區，她相信對於雙方產業合作，將會有許多幫助，並期待未來在訪賓支持下，一起促進各項台加友好合作，讓雙方關係不斷提升。

訪問團團長保守黨副黨魁蘭絲蔓指出，訪團成員包含加拿大眾議院前三大政黨的跨黨派代表，大家都是台灣及台灣人民堅定的朋友及支持者。雙方關係建基於相互尊重、兩國人民之間緊密的連結，以及共享自由、民主及法治等價值。

他們在國會以各種方式支持台灣的國際參與，包括加入「世界衛生組織」（WHO）、「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ICAO）等國際組織；許多議員也公開呼籲支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。此外，他們也期盼「投資促進及保障協議」可以盡快完成簽署，並由加拿大部長級官員來台簽署。