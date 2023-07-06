有民眾於臉書社團揭露10年前在高雄市某補習班遭一名陳姓老師性騷擾案，台南市教育局表示，本案發生地點及疑似行為人雖案發於高雄市補習班，惟陳師目前也在台南補習班任教，為確保學生安全，已命其離班並啟動調查，未來如查證屬實，將依情節輕重，認定該員1-4年或終身不得擔任補習班負責人及教職員工。

「台南大小事」臉書粉專日前轉貼一篇文章，指控某補習班陳姓老師性騷擾，受害網友指出，性騷案發生在2013年9月底，但這家高雄補習班仍在營運中，且該師也還在台南補教業，因此，已通報高雄市教育局與台南市教育局。

對此，台南市教育局表示，一獲悉後，就立即查閱台南市補習班資訊管理系統，掌握臉書所載化名為「陳鋐」，現為某補習班負責人，教育局立即採隔離措施，行文令其立即離班靜候調查，並加強對陳師所屬補習班經營管理、學生學習等狀況進行稽查。

教育局表示，已同步啟動調查並籌組調查小組，後續將追訪曾受陳師教過的學生，掌握是否有其他受害人，若調查屬實也會依規定程序，召開補習班不適任人員認定委員會，並依情節輕重認定行為人1-4年或終身不得擔任補習班負責人及教職員工。