桃園市大園區一名90歲姚姓老翁，昨日下午在家中上廁所時不小心跌倒，無法獨自起身，妻子也無力將他扶起，只好到住家旁派出所求助，員警獲報前往協助將姚翁扶至客廳休息，暖心的舉動讓姚翁及妻子大讚「有警察當鄰居真好！」

大園警分局表示，張姓老婦5日下午1時許慌張走進三菓派出所，稱其丈夫在家中浴室突然感到身體不適，跌坐在地上無法起身，由於家中沒有其他人，她也無力將丈夫扶起，一時之間也找不到人幫忙，只好向警方求助。

巡佐王志恆、警員黃傑得知後前往張婦家中查看，發現其丈夫倒坐在浴室地上表情痛苦，於是趕緊將他扶至輪椅上，並推到客廳稍作休息，所幸經檢視老翁身體狀況並無大礙。

張婦表示，他們的小孩都在外地工作，平常由她獨自照顧丈夫，而丈夫有慢性疾病，雙腳無力須靠輪椅代步，上午剛從醫院做完檢查回來，可能是在外奔波導致身體不適，才會在浴室跌倒，幸好派出所就在住家隔壁，讓她能及時找到人救援。