蘋果預計今年9月推出iPhone 15系列，先前有傳聞指出，大陸面板廠京東方(BOE)開發iPhone 15的OLED面板時遇到問題，導致良率低且不穩定，恐因此痛失蘋果訂單，現在有南韓調研機構也預測，今年京東方的iPhone 15 OLED面板出貨量可能是零。

根據韓媒The Elec報導，南韓調研機構分析師Yoon Dae-jeong表示，京東方原本計劃8月開始量產iPhone 15 OLED面板，但是這項計畫現在有些不確定性，加上蘋果延遲推出iPhone SE 4，使京東方的iPhone SE 4 OLED供應變得不明朗。

Yoon Dae-jeong強調，京東方面臨良率問題，如果8月沒有獲得蘋果的量產批准，該公司今年的iPhone 15 OLED出貨量可能會是零。

The Elec先前指出，iPhone 15所有型號都會導入挖孔設計，但京東方製造挖孔螢幕卻發生狀況，主因是螢幕的角落或邊緣沒被正確覆蓋到，進而導致光線漏出。

京東方2021年開始為蘋果生產6.1吋iPhone OLED螢幕，但先前也曾爆出京東方在沒有獲得蘋果允許下，就擅自修改iPhone OLED設計被蘋果發現，進而影響出貨量。