現代人愛吃保健食品，一名女網友表示，保健食品的罐子裡都會放一坨透明塑膠袋，一直不了解有何作用，將其PO上網尋求解答，貼文釣出不少專業網友解釋，塑膠袋是避免藥品在運送過程中碰撞、造成碎裂，還有苦主現身說，「我吃一半就把塑膠袋丟掉了，結果造成的部分藥品碎裂，千萬別丟啊！」

原PO今（6）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，市售的保健食品中一打開會先看到一坨透明塑膠袋，她分享新買的B群，B群只佔罐子的7分滿，剩下空間都是塑膠袋，令她好奇原因。

貼文吸引討論，知情人表示，塑膠袋是為了防止藥品在運送過程中碰撞、造成碎裂，此外塑膠袋也能減少和空氣接觸，延緩受潮，「防止碰撞，表面糖衣破裂，裡面的B群散出來」、「塞住上面空間，裡面沒空間了，藥就不會因為晃動，導致裡面藥粒破損」、「固定藥丸，減少瓶內空氣，延緩受潮」、「把藥丸塞緊，防止搖晃碎掉，我吃一半就把塑膠袋丟掉了，結果造成部分藥品碎裂，千萬別丟啊」。

也有不少網友歪樓留言，「怕B群暴動，用塑膠袋鎮壓住」、「運送時不會噹噹響」、「那個是米做的糯米包裝紙喔！不信妳含含看」、「洋芋片一樣概念」、「跟你買樂事一樣，一半空氣，是為了讓你有滿足感」。