新北市大都會公園的五股濕地是每年7、8月燕群生態遷移旅途中的重要棲息地，可就近觀察燕群生態遷移的盛況，了解燕群生態遷移的故事與挑戰，新北市高灘地工程管理處與荒野保護協會共同籌辦的「五股濕地夏日賞燕季」也開放報名，邀民眾欣賞燕群紛飛的壯麗景象。

高灘處張修銘處長表示，五股濕地面積約170公頃，因近淡水河口，鹹淡水在此交會，本就孕育眾多物種棲息，包含珍稀物種四斑細蟌，加上沒有過多的人工建設，水與蘆葦自然形成的阻隔，已成為北台灣燕群南飛渡冬前的最大聚集點。

野台北分會專員許文俊表示，五股濕地廣大面積的蘆葦，是夏季燕群夜晚棲息的場所。此處常見的燕子共有：家燕、洋燕、棕沙燕、赤腰燕等4種，其中以家燕為大宗，每年7月至8月，燕群會於傍晚6點左右逐漸從四面八方往五股濕地聚集，成千上萬的燕群在廣大的蘆葦叢上空升降、盤旋、狂飆、俯衝，滿天密密麻麻的小黑影構成五股濕地夏季最壯觀的景象。

為了讓民眾能欣賞燕群遷移的壯麗生態景觀，新北市高灘地與荒野保護協會每年都會共同舉辦「五股濕地夏日賞燕季」，今年活動也已開放報名，從7月29日起，連續3個周末共計6場免費生態導覽活動，每場名額200名，活動從下午5點到晚上7點。

高灘處提醒，觀賞燕子屬於自然生態活動，請穿著輕便衣物和運動鞋，並攜帶飲水、雨具、防蚊及防曬用品，賞燕時，保持隱密與安靜，勿發出強光、巨大聲響驚嚇到燕群、不追逐鳥兒，讓牠們能自在地覓食與休息。