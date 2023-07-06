婆媳關係一直是千古難題，一名人妻日前自己包水餃，狂嗑25顆被小姑撞見，跑去跟婆婆打小報告，沒想到婆婆把她叫到廚房說話，說「要成為人上人就要懂得克服口腹之欲」，讓人妻傻眼，她是家庭主婦，要成為什麼人上人？

原PO日前在臉書「匿名公社」提到，女生吃25顆水餃食量算大嗎？前幾天自己包水餃吃，因為包的是她喜歡的肉餡，覺得好吃不小心吃了25顆，把旁邊的小姑嚇呆，大呼「妳也太能吃了吧？」原PO本以為這事沒什麼，但沒想到小姑跑去跟婆婆說。

原PO說，晚上婆婆把她叫到廚房講話，勸原PO不要吃那麼多，稱女生生完小孩代謝不好，吃多長胖又敗家，還說道「要成為人上人，就要懂得克服口腹之欲」，越聽越讓人妻傻眼，「我就一個家庭主婦，要成為什麼人上人？」感到無法理解。

對此，許多網友紛紛留言「所以婆婆變成人上人了嗎？」、「能吃就是福，那是她們不懂」、「要成為好婆婆，就要懂得克服口舌之快」、「所以婆婆都吃空氣而已？」「有這麼嚴重嗎？我年輕時都吃30顆以上，所以離人上人很遙遠」。