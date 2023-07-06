新北市政府為推動閒置校舍活化再生，制定多元活化計畫，引進異業經營，其中三芝國小陽住分班2021年由台灣在生活文化協會承租後，轉型為北海岸藝術家創作基地；新北市教育局長張明文表示，新北市政府近年來啟動「閒置校舍活化再生計畫」，進而帶動地方創生及新北教育特色發展契機，創造新北、學校、社區三贏的局面。

創立於1954年的三芝國小陽住分班在2000年裁撤後，直到2009年才開始借給藝術家駐校使用，目的在於活化閒置校舍，如今轉型為北海岸藝術家創作基地，同時也協助三芝北新庄區學校及在地推廣藝術教育。

張明文表示，三芝國小陽住分班為北海岸藝術家創作基地，除進行藝術創作外，更不遺餘力協助北海岸周遭學校及三芝區推廣藝術教育，為提供學生及民眾更安全無虞的學習環境及發揮公共財之最大效益。

台灣在生活文化協會理事長王藁賢表示，協會以陽住分班做為北海岸山區與海岸農村「藝術進入生活計畫」的蹲點，打造成藝術園區，目前已匯聚了數十多位中外藝術家於園區進行藝術創作，更協助在地推動一系列的藝術教育活動。

三芝國小校長許文勇表示，期待完工後的「陽住山海藝術園區」，透過合作的藝術家進駐，擴展多元教育及展演用途，協助空間利用與管理，與學校維持良好合作關係，營造永續校園，促進地區整體藝術教育之提升。

教育局表示，為擴展空間使用效益，除落實閒置校舍安全保障外，亦將持續推動新北市校園閒置空間多元活化政策，透過跨局處的合作，除促發地方產業發展外，更希望結合地方資源與需求，多元轉型，為閒置校舍再創教育新價值，實踐教育永續經營的目標。