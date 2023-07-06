名模洪曉蕾5日爆出在西班牙時突然生病，須插管治療，前夫王世均（現改名王世騰）得知後立即前往西班牙照顧洪曉蕾與兒子。然而，今（6）日一早洪曉蕾兒子打電話向媽媽的恩師洪偉明報平安；對此，洪偉明透露，目前洪曉蕾已經醒來，但還不太能說話。

根據《壹蘋新聞網》報導，洪偉明表示，洪曉蕾兒子有打電話給他並對外報平安，讓大家可以放心；此外，醫生依據洪曉蕾目前的狀況不太傾向開刀，將再觀察一天看看，但她太痛了，所以醫師仍有用藥讓她持續昏睡。

事實上，洪曉蕾前夫王世均表示，洪曉蕾每年暑假都會安排帶小孩出國，這次與兒子一起參加西班牙旅行團，未料第二天竟突然因為咽喉腫脹無法吞嚥，隨即到馬徳里醫院掛急診，當下醫師認為須立即住院，且是直接進加護病房。

然而，在王世均抵達馬德里醫院後，洪曉蕾因插管一直處在麻醉昏睡當中，王世均依開始本想將洪曉蕾待回台灣治療，但醫院告知「不可能移動，太危險」；最後，王世均感謝大家的關心及幫助「我會妥善照顧，安排帶蕾蕾和兒子回家」。