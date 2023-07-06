台東縣災難醫療救護隊未來將整合消防局EMTP高級救護技術員後送。（蕭嘉蕙攝）

台東縣災難醫療救護隊由各鄉鎮市衛生所醫師、護理人員擔任主力。（蕭嘉蕙攝）

台東縣災難醫療救護隊今上午首次集結衛生局所辦理實兵演練，模擬體育館遇地震建築物倒塌，造成百餘人輕重傷，縣長饒慶鈴親臨驗收成果，現場救護人員獲報迅速展開醫療處置，桃園醫院災難醫學科主任蕭雅文大讚有效縮短救護時程，可作為偏鄉示範。

今日實兵演練由東區緊急醫療應變中心前執行長賴佩芳建置台東縣的SOP，演練接獲通知，台東縣體育館辦理演唱會，遭遇地震建物倒塌，超過百人受輕重傷，由衛生所人員組成的台東縣災難醫療救護隊(DMAT)到場，與消防局人員交班後，快速進行檢傷分類和專業醫療處置，隨後由救護車將重傷患送醫救治。

桃園醫院災難醫學科主任蕭雅文說，台東縣災難醫療救護隊直接運用在地衛生所人力，在災難發生第一時間進場，協助進行傷病患處置，再連結院前消防EMS(緊急醫療服務)及院後重症照護，可作為偏鄉地區災難醫療救援的最佳示範。

台東縣長饒慶鈴表示，為克服醫療資源不足及地理因素考量，由各鄉鎮市衛生所醫師、護理人員擔任台東災難醫療救護隊主力，組成台東獨創DMAT，此次實兵演練，不只培養應變能力，也訓練與他隊協調合作，未來也將整合消防局EMTP高級救護技術員後送。

台東縣衛生局指出，在東區緊急醫療應變中心前執行長賴佩芳主任的指導下，盤點所有必要物資及人力，並修訂台東縣災難醫療救護隊啟動流程，不僅持續培訓救護人員，去年將ATLS(高級外傷救命術)課程首次引入東部地區舉辦，另也積極培訓醫師取得ACLS(高級心臟救命術)證照，並且在今年首次引入援手2.0課程，培養救災第一線反應員65名，並辦理民眾CPR＋AED訓練。