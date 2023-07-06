大陸《環球時報》6日報導，作為2019年美國宣布退出《中程飛彈條約》後的直接產物，美國陸軍最新陸基中程能力系統（堤豐系統）近日正式宣布形成戰鬥力。按照美國陸軍規畫，未來堤豐系統將部署到中國大陸周邊地區以「對抗解放軍中程飛彈威脅」。中國大陸軍事專家張學峰表示，從堤豐系統性能特徵看，與其說美國陸軍打算用它「對抗中國」，不如說是「對抗美國海空軍」。

「堤豐」是古希臘神話中可發射火焰的殘暴蛇形巨人，美軍以此命名新研製的陸基中程飛彈系統。按照設計，堤豐主要用於發射戰斧巡弋飛彈或「標準-6」飛彈攻擊地面目標。據介紹，該系統配備的戰斧飛彈為攜帶常規戰鬥部的「戰術戰斧」，最大射程達1800公里；而「標準-6」最初是作為防空飛彈設計，同樣具備一定的對地攻擊能力，以「準彈道」模式發射時，射程達460公里。去年12月初，美國洛克希德．馬丁公司向美國陸軍交付了首批4套堤豐系統原型中的第一套。是美國陸軍增強遠端精確火力打擊能力的一部分。而美國陸軍目標是今年9月前，讓第一個中程飛彈連實現一定水準的實戰能力。

美國「動力」網站報導，作為美國中程飛彈的最新成果，堤豐系統將彌補美國陸軍射程482公里的精確打擊飛彈（PrSM）和射程2776公里的遠端高超音速武器之間的火力空缺，它能攻擊最遠1800公里外的目標。

中國大陸軍事專家張學峰認為，「標準-6」屬於防空反導飛彈，採用雷達末制導。如果美國陸軍要用「標準-6」打擊地面目標，必須要大幅改進制導系統，能否同時保留防空能力和反艦能力存疑。在美國陸軍擁有愛國者防空系統情況下，這種必要性不大。所以美國陸軍的「標準-6」很可能主要是借用了海軍「標準-6」的彈體，改進其制導系統，利用高速優勢打擊地面目標。

「動力」網站還將堤豐系統與中國大陸聯繫起來。報導稱，在任何潛在的高端對抗中，特別是針對中國大陸時，美軍希望有更多選擇，可以從陸地、海上和空中實施。「美國官員和專家經常提醒人們注意，解放軍攜帶常規彈頭的陸基巡航飛彈和彈道飛彈在數量上的明顯優勢。這使解放軍在各個戰略地區擁有強大的反介入和區域拒止能力。」

但「動力」網站也質疑，堤豐等陸基系統究竟部署在哪裡仍然存在疑問，尤其是在印度-太平洋地區。因為美國許多盟國和合作夥伴都公開表示，他們對在本國部署美國地面遠端打擊能力「不感興趣」。

張學峰認為，如果在中國大陸周圍部署陸基戰斧巡弋飛彈，當然會對中國大陸構成現實威脅，但這種威脅並不比美國海軍發射的戰斧或者空軍發射的空基巡航飛彈更大。相反，陸基戰斧系統的機動性受限，反而更容易遭到打擊。而且美國海空軍的巡航飛彈可以由水面戰艦、潛艇和轟炸機攜帶進行全球打擊。堤豐系統在部署上的靈活性要差得多，想實現全球打擊頗費周章。從這個角度來看，美國陸軍是在拿對抗中國大陸當幌子，和其他軍種搞競爭。