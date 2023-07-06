國立台灣藝術教育館暑假推出富含想像力與生命力的年度主題展「畫中話－兒童畫與原生藝術展」，融合了來自世界各地的兒童畫作以及身心障礙藝術家所創作的原生藝術，藉由影像、聲音、互動體驗，邀請民眾走進兒童與原生藝術家「藝」想天開的創作樂園。

藝教館表示，這次展覽從「中華民國兒童美術教育學會」慨然捐贈逾50年之「中華民國世界兒童畫展」的美麗畫作開啟，近2萬幅重要的國家寶藏，記載著來自世界各地兒童純真動人的心靈軌跡。

而同樣由藝教館辦理之「教育部藝術教育貢獻獎」，透過實地訪視過程中，發現高雄市立楠梓特殊學校在推動原生藝術的驚人成果，這些身心障礙孩子們在師長們耐心與愛心的陪伴下，彷彿構築了另一個充滿奇花異草的藝術花園。

本展依作品的內涵分成「童話世界」及「原生國度」二大展區，展出世界各地的兒童畫與臺灣本土的原生藝術創作。「造夢遊樂園」重塑第50屆中華民國世界兒童畫展金牌獎的「腳踏車與都市的煙火」這幅作品，透過彎管藝術裝置呈現，不僅能夠欣賞畫作本身的美，更身歷其境地走進畫作的世界。

展區「塗鴉實驗室」剖析兒童繪畫的發展歷程，探索兒童塗鴉的8種特徵；在「生活遊戲場」中則透過童稚的視角，看見童年生活回憶的單純美好；「文化飛行毯」展出來自世界兒童畫展的得獎兒童創作，從中欣賞不同文化背景的精采生活。

「情感反射鏡」是一個透過畫作看見自我情感的空間，在這裡，喜怒哀懼皆能有所表現；「奇想觀景窗」包容藝術家無限的創意與奇想，走進白日夢的幻境看見夢的多種樣貌；「繪話魔法屋」展現原生藝術家的生命故事，透過繪畫的互動，反思藝術家透過畫所訴說的話。

這項展覽自7月4日至9月24日止，於藝教館第1及第2展覽廳展出，民眾可免費觀賞，活動相關訊息可至藝教館全球資訊網(https://www.arte.gov.tw/)查詢。另7月7日下午2時，藝教館將於南海書院第1展覽廳舉行開幕儀式，民眾可前來共享此藝術盛宴！