華人天后「CoCo」李玟昨(5日)在二姊李思林（Nancy）證實下於家中輕生身亡，稍早李思林接受媒體電訪，透露有幫李玟辦追思會的計畫，最快要等到8月，至於告別式，李思林表示目前家屬再等解剖官驗屍，需要花費的時間約是4到8周，要等完成後才能進行下一步討論，確定告別式時間。

據《自由時報》報導，李思林表示家屬正在計畫幫李玟辦追思會，「但是肯定8月才會發生」，至於告別式暫時無法定下日期，要等解剖官完成驗屍工作。李思林表示，李玟的憂鬱症這半年特別嚴重，可能是由於開刀後恢復期，讓李玟心力交瘁想不開，現在她只能樂觀想妹妹去了更快樂的地方，也心疼李玟就是個無私無我的人，總是想給別人快樂。

48歲李玟2011年和外國富商Bruce結婚，也成為男方兩個女兒的繼母，李玟婚後一度傳出要拚人工受孕當媽，但願望落空。2020年她突然有感而發在微博寫下：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。」引來婚姻觸礁的傳聞，但李玟當時不承認，澄清仍在「愛與被愛中」尋求其他可能。

昨李玟二姊李思林悲痛證實妹妹幾年前就罹患憂鬱症，雖然努力對抗病魔，但近日病情急轉直下，本月2日李玟在家中輕生，送醫急救依然昏迷不醒，5日宣告不治，與世長辭，而李玟先前才發文表示要去醫治腳的舊疾，坦言從小就有這毛病，每每上台跳舞都是忍著疼痛，也安慰粉絲自己會當堅強的女戰士，請外界為她打氣，未料，昨傳出想不開離開人間，留下許多遺憾。

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