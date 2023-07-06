作家謝哲青受公視節目《誰來晚餐14》邀請，拜訪台東第三代旗魚鏢手一家，自曝曾過分執著節目收視率而與工作夥伴處不好，並提到年輕時旅行世界各地獲得滿滿人生經歷，但面對母親卻有份遺憾。

受訪家庭的小兒子畢業後選擇成為釣魚YouTuber、經營頻道，常為了點閱率讓自己壓力大，謝哲青得知後也分享自己主持節目的經驗，自曝曾執著於追求收視率，忘記了做節目的初衷。

謝哲青表示：「當時我跟身邊的人就是處得不好，真是處不好，因為就覺得我是主持人，我要扛收視率，然後你們大家這樣子。」若節目沒有入圍獎項還會因此懊惱許久，為此謝哲青決定踏上著名的朝聖之旅「聖雅各之路」，也被稱為贖罪之路，就是希望能藉此反省自己太過驕傲的個性。

謝哲青也在節目中分享自己年輕時，在世界各地旅行的經歷，外人眼中看來相當稱羨，但他坦言其實當時自己的心情是迷惘的，不知道要做什麼，只有一顆向外探索的心，「其實我迷失很久，大概想了10幾年才想通，就是我不是想要旅行，而是旅行之後，這個經驗我可以做什麼。