大稻埕夏日節昨日點燈，同時施放首場180秒主題煙火，但卻因此讓周邊塞車引來民怨，也有人批評動線不良，北市觀傳局長陳淑慧6日表示，活動期間每天都會開工作檢討，會再精進大活動的散場規畫，目前仍會先維持周三施放煙火的活動。

陳淑慧表示，這次舉辦大稻埕夏日節盼把時間拉長、場次拉長，就是因為往年大稻埕煙火節只有1天，人員疏散比較久，希望此次透過分流還有把煙火時間延後，降低交通節點。

陳淑慧也說，這次活動為期51天，每天都在開工作檢討，活動沒辦法百分之百，但希望做到最高分，李副也將親自主持跨局處會議檢討，大活動的散場我們還會持續精進，而選在平日辦活動也是希望能分流假日人潮，目前會先維持周三施放煙火。

被問到北市副市長李四川提到未來考慮從3、4號水門疏散，交通局交通治理科長林育生表示，行人從3、4、5號水門都可進出，只是昨天觀察，大部分的行人比較習慣透過5號水門，也因此車流量較大，希望宣導民眾多利用3、4號水門進出，分散5號水門的壓力。

至於是否會有強制動線安排，讓民眾不會都擠在5號水門，林育生也說，以往臨時活動都規畫單進、單出，在進場、散場尖峰時，出入口負擔會很大，不過這也是一個方案，會召開檢討會，跟觀傳局或是相關警察單位討論。

針對8月20日主活動，是否會有更精進作為，陳淑慧則說，8月20日閉幕活動的交通提醒會更完善、範圍也會擴大，讓用路人知道可先避開，也考慮透過電台即時播報，並加強內場標示。