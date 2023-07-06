行政院為了彰顯打房決心，今（6）日拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，稅率還由現行1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，預計明年上路，後年課稅，總計影響到36萬戶房屋。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，此舉根本只是在炒作，唯一能實踐居住正義的方法只有廣建設會住宅。

吳子嘉今午在節目《POP搶先爆》指出，自己曾擔任台灣土地開發公司的副董事長、執行董事，對工業區、土地跟房地產開發都有相當程度的參與。他表示，推出囤房稅的結果，只是墊高了房屋的成交的價格，因為投資客只要有利可圖，很難去遏止炒房，簡單來說還是要回歸供需概念。

對於台灣房價居高不下，吳子嘉認為，這是市場的問題，讓政府力量去介入的結果，只是助長炒作，而且這次是作秀，完全玩是假的。吳也提到，在台北市及其他台灣重要城市想要解決年輕人的住宅問題，唯一辦法就是政府出資的社會住宅，這才是真正的居住正義。

除此之外，吳子嘉還提到，台北房價大概在20年前就已經注定要往上走，永遠不可能下降，他一直鼓勵有在台北市買進土地的人，以後都不要賣掉，因為現在賣房，未來可能永遠買不到房子，價格會追著人走，只會往上繼續攀升。主持人錢子最後詢問，「所以囤房稅就是假議題，回應居住正義就是為了選票？」吳子嘉斬鐵截釘回應「對！」