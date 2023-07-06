彰化鹿港洛津國小操場地下停車場及蓄洪池完工後平時為停車場，颱風強降雨時則轉為蓄洪使用。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

為改善彰化鹿港老街周邊逢強降雨即淹水及停車空間不足等問題，彰化縣政府向經濟部水利署爭取經費，參考日本及丹麥治水經驗，於洛津國小操場下施作共構共建的蓄洪池、停車場工程，今天動土。該工程總經費3億元，明年底前完工後，同層空間共用，平時為停車場，遇豪雨則改為蓄洪，將是全國首座兼蓄洪池功能的地下停車場。

彰化縣長王惠美、水利署副署長王藝峰與各級民代都參加動土典禮，王惠美指出，感謝水利署補助2.2億元，縣府在議長謝典林及議員們的預算支持下，自籌約8千萬元，斥資3億元，全國首創在洛津國小蓋地下停車場兼蓄洪池。

王惠美表示，該工程預計在明年12底前完工，將會是全國第一處逕流分擔場域，不僅解決鹿港老街長期淹水的問題，也為鹿港地區爭取更多停車空間，帶動假日觀光效益，同時也讓學校將煥然一新，創造三贏。

全國首創在鹿港洛津國小興建地下停車場兼蓄洪池，平時可以提供遊客或鄉親舒適的停車空間，預計將提供107個停車位，遇到颱風或強降雨時，蓄洪量體約為1萬2千立方公尺，可望達到暫存蓄洪效果，搭配進出水流管制措施，保障人車安全。

停車場規畫為地下一層，107席小型車停車位包含3席無障礙車位及3席親子車位，停車場除了導入智慧化停管系統，也採用自然通風與採光，並設置無障礙廁所及電梯，達到友善空間；另校園操場、司令台、圍牆、植栽及人行道等周邊設施一併重建，回饋學校及里民新穎又美麗的校園。

水利署副署長王藝峰表示，要在鹿港鎮治水很不簡單，因為鹿港是台灣最古老的城鎮之一，除大膽參考日本鶴見川的治水經驗，在世運的足球館底下挖了停車場也兼做球場，也參考丹麥哥本哈根的治水經驗，不破壞都市，與都市融合進行治水工程，這次在洛津國小的滯洪設施停車場兼蓄洪池，是全國首創。