小學員們在專業選手與偶像的指導下，學習棒球技能超開心。(圖／民眾提供)

國立體育大學結合台啤企業永續發展理念，共同推廣一系列公益活動，上半年已完成台啤盃大學棒球邀請賽、台啤樂樂棒球營等活動，今（6）日上午在體育長兼球類技術系教授龔榮堂領軍下，率領該校台啤棒球隊飛抵金門展開為期5天的球技指導活動，進行打擊、守備等特訓，以實際行動回饋社會，提升並推廣離島與偏鄉學生棒球運動水平。在偶像的指導下進行球技訓練，小球員們都超開心。

國體大長期獲得台灣啤酒支持致力於棒球人才培育，今年暑期已陸續前往中南東等四個地區協助在地中小學棒球隊感受不同的訓練方式，提升棒球技術水準。此次金門暑期棒球營由體育長兼球類技術學系龔榮堂教授領軍、團隊成員包括教練邱俊文、休閒產業經營系教授葉公鼎、副教授江亦瑄、吳語涵，以及學生媒體團隊NTSUper蕭秩斳、方芊筑。擔任校球員指導者為台啤棒球隊球員劉宗翰、胡家龍、盧奕呈、廖奕凱，其中盧奕呈近期通過測試會符合中職選秀資格。

國體大體育長龔榮堂表示，很榮幸來到金門與大家交流，希望這幾天的活動小朋友能充分享受棒球的樂趣。金門棒委會主委陳滄江、金門大學教授董燊、體育場長許光前、金城國中校長謝志偉、中正國小主任張千培等嘉賓共同出席開幕式，金門縣教育處也特別派員代表縣長陳福海前來關心並致贈飲用水，加上棒委會黃國偉等多方協助下棒球營正式開訓。匯集各界熱情，可見棒球的魅力十足，期望透過棒球營給地區學子一個快樂充實的假期收穫。

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