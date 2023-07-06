台股今（6日）開低走低，盤中一度重挫超過300點，尾盤跌幅略為收斂，終場下跌294點，收在16762.17點，成交值為億，台積電下殺17元，收在565元。專家分析指出，主要受到大盤漲多、籌碼凌亂及台幣走貶資金撤退等利空衝擊。

聯準會會議紀要顯示，決策者預估未來還會升息但速度放緩，美股四大指數皆墨，道瓊下跌129.83點（或0.38%）至34288.64點，那斯達克指數挫低25.12點（或0.18%）至13791.65點，標普500指數跌8.77點（或0.20%）至4446.82點，費城半導體下跌81.30點（或2.20%）至3622.31點。

除了接下來有機會升息外，台股上半年已漲將近2千點，進而出現漲多拉回局勢，台新中國通基金經理人魏永祥提醒投資人留意3因素，包括美國7月是否再度升息；法說會旺季，後市景氣如何；台股AI供應鏈股價大漲，需觀察基本面是否跟上股價。

Yahoo報導，統一投顧董事長黎方國認為大盤出現拉回有3原因，包括大盤漲多，且這幾天融資增加導致籌碼面凌亂，再加上台幣走貶資金撤退，都造成一些短線的疑慮。