▲基隆市警察局主任秘書蘇保安澄清，針對范姓股長的酒駕及規避行為均依照規定嚴懲，且已經移送基隆地檢署偵辦，絕無包庇情事。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

警方提供

基隆市警察局近日一名督察科范姓督察股長酒駕肇事，酒測值達1.34毫克，遭記過並送檢方偵辦。然范男於送傷者至醫院後便自行返家，警方未當場實施酒測，遭疑有包庇情形。對此市警局澄清，事發當時僅有1名員警在場，需排除道路障礙致未能當場實施酒測，後發現立即通報並帶酒測器至其住處酒測。針對范男酒駕以及先返家規避酒測之違規行為，共計懲處一大過兩小過，也依據公共危險罪送檢方偵辦，絕無護短。

市警局表示，事發當時是由第四分局大武崙派出所處理的王姓員警到場處理，第一時間依據《道路交通事故處理規範》第9點規定，通知消防救護單位與交通隊到場處理，並協助救護傷者、管制現場、維持交通；但因為是一名員警處理，為了排除道路障礙、恢復交通，導致沒注意到范姓股長已駕車隨同救護車前往基隆長庚醫院，導致未能當場實施酒測。

而范姓股長隨同至醫院關心傷者傷勢，並向傷者出示身分證件並提供個人資料及聯繫方式後，即離開醫院返家。

後員警發現范姓股長未留於事故現場，便立即攜帶酒測器前往醫院追查，欲對雙方實施酒測，但到院後發現范已留下聯絡資訊後離去，便立即報告所屬主管，大武崙派出所所長林冠丞獲報後便會同交通隊前往范之住家，直到同日晚間10時10分范才接電話，並在10時27分進入范之住家實施酒測。

市警局強調，范姓股長自稱發生事故返家後有飲酒行為，但也坦承事故當下的亦有飲酒，故市警局即依《道路交通管理處罰條例》製發罰單，全案以公共危險肇事現行犯移送基隆地方檢察署偵辦。

另外，范姓股長的行政責任部分依《警察人員駕車安全考核實施要點》規定，已核予記一大過處分，並調整非主管職務；另外針對其熟知交通事故處理相關規定，卻於酒駕肇事後意圖規避酒測等必要調查，違反《道路交通事故處理辦法》，情節重大，再記二小過處分。

市警局重申，范姓股長嚴重影響警譽，該局秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」立場，均按照規定懲處，並報請基隆地方檢察署指揮偵辦，絕無包庇情事。