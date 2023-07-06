位於屏東縣潮州鎮的「光春好室」社會住宅今（6）日正式動工，縣長周春米說明，「光春好室」是地上12層、地下2層建築，規劃172戶社宅，預計在2027年完工。

周春米今在臉書發文介紹，「光春好室」社宅位於潮州鎮志成路、興隆路交叉路口，設有托嬰中心、身心障礙日照中心、小作所及店鋪空間，並設置了社區集會場地。此外，「光春好室」到潮州夜市只要1分鐘，附近有光春國小、體育館、河濱公園、果菜市場，距離火車站、戲曲故事館，以及潮好玩幸福村都不到5分鐘，聯外道路有台1號、187和189縣道，非常便捷。

周春米提到，屏東北中南皆會興建社會住宅，目前總戶數已達825戶，除了「光春好室」的172戶，還有屏東市「瑞屏安居」520戶、恆春鎮「恆春好室」133戶。

周春米指出，照顧弱勢者是政府責無旁貸的責任，社宅也應該要蓋在菁華便利的蛋黃區地段，讓弱勢鄉親可享有居住平權，她也請屏東在地營造團隊加速興建，讓有需要的鄉親可以早日入住。另外，恆春的「恆春好室」社宅也確定興建，目前正在規劃中，周春米也拜託縣府住都中心加速規劃，使其可以早日動工。