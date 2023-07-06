政府祭打炒房新策略，行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，除了整體制度改為全國歸戶並提高稅率上限至4.8％外，建商餘屋持有年限在2年以內者，稅率調高為2％至3.6％，2年後稅率最高將達4.8％。對此，財政部賦稅署長宋秀玲指出，因為各縣市房屋所定的合理銷售期為2年，若建商繼續待價而沽，2年後就要承受4.8％最高稅率。

宋秀玲上午出席行政院會後記者會，針對建商囤房稅率，她指出，由於建商亦為房市供給者，本次規定建商持有餘屋在2年以內，稅率將從現行的1.5％至3.6％，改為2％至3.6％，將稅率地板提高，由於整體囤房稅是調高至2％至4.8％，因此建商若持有餘屋達2年以上，就是適用最高稅率4.8％。

至於為何是以2年做考量，宋秀玲解釋，建商蓋好房子還要出售，而各縣市所訂的合理銷售期為2年，因此方案最終規定建商餘屋持有年限在2年以內者，稅率調整為2％至3.6％，假使2年後還賣不掉，建商就必須思考要不要調降售價，若繼續待價而沽，可能就要承受4.8％最高稅率。