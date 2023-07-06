法國國家統計及經濟研究局（Insee）周二（4日）公布了2022年在法國出生的新生兒最受歡迎名字排行榜，嘉德（Jade）、加布里埃爾（Gabriel）分別蟬聯女生名字和男生名字榜首。

據「BFM電視台」（BFM TV）報導，法國國家統計及經濟研究局根據公民身分文件列出這份榜單，揭示了法國新生兒的取名流行趨勢。

在女生名字方面，「嘉德」再次位居榜首，領先於露易絲（Louise）和安布爾（Ambre）。排名在第4至第10位的依次為，阿爾芭（Alba）、艾瑪（Emma）、蘿斯（Rose）、愛麗絲（Alice）、蘿密（Romy）、安娜（Anna）、莉娜（Lina）。

在男生名字方面，「加布里埃爾」仍位居榜首，領先於依然很流行的利奧（Léo）和拉斐爾（Raphaël）。排名在第4至第10位的依次為，瑪埃勒（Maël）、路易（Louis）、諾拉（Noah）、朱爾斯（Jules）、亞瑟（Arthur）、亞當（Adam）、盧卡斯（Lucas）。

法國國家統計及經濟研究局回顧稱，自1993年以來，戶政登記部門不得拒絕父母為新生兒選擇的名字。

另據法國政府網站介紹，父母可為孩子選擇一個在法國或國外已被使用的名字，也可根據自己的想像創造新名字，但取名須遵循一條標準，不能選擇有害孩子利益的名字。例如，如果戶政登記部門認為名字不雅或荒謬，可通報檢察官，檢察官隨後再通知家事庭法官，要求父母改變主意，否則法官可下令從戶政登記中刪除有爭議的名字，甚至給孩子重新取一個名字。