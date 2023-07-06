市府經發局、文化局派員接下自救會陳情書。（張亦惠攝）

台中市文化資產「新民街倉庫群」今年7月25日將由台鐵點交給台中市政府，同時終止新民街市場租約，今天攤商們到市府廣場下跪，希望「媽媽市長留活路」，若倉庫群另作他用，請給攤商緩衝時間。市府經發局、文化局派員接下陳情書，議員羅廷瑋也承諾在7月25日前召開三方協調會。

新民街倉庫群攤商自救會會長鄭志偉今天率領多位自救會代表到市政府抗議，訴求市府在修復預算及計畫到位前，讓新民街市場繼續營運，留給攤商養家活口的生存空間，同時也希望設置「市場博物館」，原地保存新民街市場文化景象。

自救會發言人阿芬指出，新民街倉庫群原先為國漫館預訂地，當初台鐵跟攤商簽的合約中有一但書，如果國漫館預定地沒有如期捐贈給台中市政府，未避免空間閒置，台鐵可以跟攤商辦理續約，現在國漫館確定易地到台中刑務所，按照合約但書，新民街市場是有原地續留的機會，市府若有心協助攤商，可以讓台鐵先行辦理續約，後續再帶約點交給市府。

自救會公關組組長簡忠基表示，攤商們疫情期間2年繳2000萬租金一分不減，攤商們不是賴著不走，是希望市府接管後有緩衝時間，讓攤商多少填補疫情期間的損失，也希望重啟市府、台鐵、攤商3方協商，找到三贏的機會。

經發局市場管理科科長蔡永福說明，新民街倉庫群空間是近40家攤販統一窗口向台鐵局承租使用，並延伸佔用外圍道路營業，目前攤販代表與台鐵局的倉庫契約即將於7月25日屆期，後續如有安置工作台鐵局將協助辦理。市府3月時已到現場發傳單，並提供其他市場的空攤資訊，6月也召開說明會向攤商說明。

市府指出，台鐵局回饋文化資產所在範圍為市府重點改造區域，目前已開始辦理全區規畫設計，預計明年啟動修復工程，未來將導入藝文展演、商業賣店等，並藉由周邊交通便利的優勢，成為吸引市民聚集的新興文化區域。