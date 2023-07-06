前台南市議長郭信良今天遭檢調搜索，前台南市議員謝龍介中午也發聲，他說，自己一向主張，如作姦犯科就要嚴查嚴辦，假如有政治因素介入，用政治手段介入司法、用司法當工具清除異己，秋後算帳大可不必。

謝龍介雖未指名道姓，但也意有所指說，「不要因為在『本命區』岌岌可危，就不擇手段」，他說，這是我們要引以為戒的。

謝龍介表示，台灣民主進步不容許這種惡劣手段，會使得民主倒退數十年，但他也重申，作奸犯科就要嚴查嚴辦、毋枉毋縱。