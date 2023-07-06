張家瑋（右）、籃籃穿性感泳衣戲水。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃、張家瑋和胡祖薇日前因為民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，到宜蘭縣頭城鎮體驗當遊艇水手的工作。在前往牛奶海途中，阿翔提議進行一場開船比賽，看誰的船開的最好。換到籃籃駕駛遊艇時，由於油門瞬間加速的太激烈，不小心把引擎操壞掉一顆，船長報價引擎一顆要價350萬台幣，籃籃嚇到瞬間臉色發白，大家也開始逗弄籃籃，嚇唬她要留下來上班了。

節目開始，浩子介紹每次到宜蘭，第一個眼映入眼簾的就是龜山島，但平常都是遠眺沒有機會近距離觀賞，今天要體驗的職業「遊艇水手」就要帶觀眾朋友近距離欣賞龜山島。介紹後浩子賣關子繼續問道，除了龜山島，頭城鎮還有另一個離島，不知道大家知不知道，此時阿翔小聲的回說，釣魚台也是屬於頭城鎮的，讓眾人大笑說有自信一點。

抵達港口後，職人白豬向藝人介紹今天主要的工作後，第一步就是考驗藝人的水性，講解沒有水手在怕水的，浩子聽了不甘示弱回說「我們看起來像是有在怕水的嗎？」隨即把阿翔拋下水裡，接著還把籃籃、張家瑋也拋下水裡，讓籃籃笑說「我們不是怕水、我們比較怕你」，超無厘頭大魔王的浩子讓大家哭笑不得。

參觀完牛奶海後，眾人來到龜山島後花園，職人與藝人將SUP串聯起來放置海面，請藝人帶遊客一同跑SUP板，看誰能跑最多片SUP板，最輸的要坐在SUP板上被水上摩托車的強烈水柱沖，籃籃調皮的請船長示範，結果船長跑不到2片就摔入水裡，讓眾人笑說「果然船長都只是出一張嘴而已」。換籃籃、張家瑋、胡祖薇換上清涼泳裝跑板時，每人只跑3片就跌入水裡，浩子看了笑說「真的太遜了，丟藝人的臉」，但輪到浩子跑板卻只跑了2片板子就跌入水裡，讓籃籃看了直嗆：「你也只剩下一張嘴而已」。