知名歌后李玟2日在家中輕生，送院後陷入昏迷，經過醫療團隊連日搶救，5日仍不幸回天乏術，享年48歲，消息震驚兩岸。稍早李二姊思林透露8月可能會舉辦追思會，據了解，李玟加拿大富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）已趕回香港見她最後一面。

據港媒《東網》報導，二姊李思林表示家屬正在計畫幫李玟辦追思會，可能會是依佛教禮俗辦葬禮。至於老公Bruce Rockowitz的動向，根據報導內容，指出他在李玟輕生隔天便緊急返回香港，而《星島頭條》5日晚間報導，Bruce這禮拜都沒到香港的公司上班，同事已經多天未見他現身。

事實上，據《香港01》報導，李玟與Bruce是2003年在一個CHANEL派對上認識，雖Bruce有段婚姻還有兩個女兒，但李玟完全不介意，更將她們視如己出，那段時間都將重心都放在Bruce與其女兒身上，且原不會煮飯的她，還為此學下廚，兩人交往8年後，於2011年10月在香港豪砸六億台幣舉辦世紀婚禮。

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