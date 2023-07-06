青少年受到同儕影響，且不了解電子煙危害，因而嘗試吸食電子煙，使用菸品的年齡有下降趨勢。新北市雙和醫院與桃園市政府衛生局結合北醫大資源，攜手合作於偏鄉小學內海國小舉辦為期3天的拒菸夏令營活動，希望透過夏令營活動，將健康觀念帶入家庭與社區，讓健康識能向下扎根。

拒菸夏令營活動以國小4至6年級生為主，從7月4日至6日一連舉辦3天，共42位學童參與，活動除了進行菸害防制、反毒與代謝症候群的衛教課程外，特別邀請台北醫學大學藥學推廣服務隊，透過話劇、大地遊戲、大富翁、尋寶遊戲等團康活動，藉由多元互動的方式，讓學童加深記憶。

內海國小陳怡璇校長提醒學童抽菸的危害及拒吸二手、三手菸，希望學童們能擔起家中長輩的健康小尖兵，最重要的是希望讓學童在快樂遊玩之餘，達到寓教於樂的學習的目的，並將夏令營活動中獲得的健康觀念帶入家庭與社區。

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