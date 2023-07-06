元太繼納入「特選上櫃ESG 30指數」、「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」、「MSCI全球標準指數」、「DJSI道瓊永續指數」等多項國內外指數後，今年首次列入富時永續新興市場指數，亦是顯示器產業唯一於富時羅素的ESG及綠色營收評比中同時取得優異成績的公司。

富時永續指數依據富時羅素建構ESG數據模型評選ESG表現優異的公司列入成分股，以作為責任投資人投資標的及依據。新興市場指數則在2016年啟動，每半年調整，2023年富時新興市場指數共選出91家台灣公司。

富時羅素ESG資料模型涵蓋環境、社會及公司治理三大面向，深入至氣候變遷、勞動基準及反腐敗等12項內容，元太於各大面向評級成績皆有顯著進步，首次獲列入指數。

依據富時羅素的綠色營收分類法則(Green Revenue Classification System)，元太科技2021年營業收入99.98％評比為綠色營收，代表電子紙具備高度環境友善綠色效益。富時羅素的綠色營收分類法則高度對應歐盟永續金融分類標準，也對於元太所提供環境正向產品多所肯定。