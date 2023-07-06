綜合法新社和路透社報導，薩多維（Andriy Sadovyi）在Telegram頻道貼文說，「有3人喪命」。他說，在緊急應變人員「清除瓦礫堆及尋獲所有死者前，街道將保持封閉」。

薩多維在稍早的貼文中說有8人受傷，但目前並不清楚這個數字是否包含罹難的3人。他還說，約有60間公寓和50輛汽車損毀。

「窗戶被炸個粉粹，約有50輛車受損，瓦礫堆下可能還有更多人受困。」

利維夫州州長科齊茨基（Maksym Kozytskyi）發布一段13秒影片，畫面可見一棟寬闊、外觀呈圓弧狀的4層樓公寓上端已消失或只剩殘壁。

科齊茨基說，飛彈引發的火勢已被撲滅，緊急應變人員也已抵達現場，救難人員正全力搜救。

俄軍經常以飛彈、大砲和無人機襲擊烏克蘭，導致電力中斷，使民眾無法供暖或取得飲用水。

薩多維稍早在Telegram說，聽見了「一連串爆炸聲」，並警告居民留在室內避難。

他補充說，其中一人傷勢「嚴重」，已被送往醫院。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天矢言，將做出「切實回應」。

他在Telegram上傳建築物受損的影片並寫道：「這是俄羅斯恐怖分子暗夜攻擊的結果。不幸的是，有人員死傷…（烏方）肯定會對敵人做出回應，切實的回應。」