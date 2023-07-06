新竹市警察局第三分局為響應中央政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，為了將打詐及識詐宣導工作觸角，延伸至轄內每個社區內，近日特別邀集轄內最基層的「里長伯」們共同成立「打詐里長隊」，全面向詐騙集團宣戰。

市警三分局表示，昨天舉辦成立誓師大會，分局長林炎巨逐一介紹「打詐里長隊」成員上台並致贈感謝狀，感謝轄內里長們平時除了忙於為民服務工作外，同時接受警方所賦予防詐、識詐的任務，協助相關反詐欺宣導工作，讓所有里民免於受害，避免造成財產上的損失。

三分局「打詐里長隊成立誓師大會」特別於會中規畫防詐及識詐之相關課程，介紹及解構各類詐欺犯罪之態樣及手法來教導里長，讓打詐里長隊成員能有更深一層的認識成為種子教官，進而教育民眾、提醒里民，期盼經由與社區里民接觸最頻繁的里長，協助施以分齡分眾宣導、建立友善通報網。

此外，也利用平時為民服務工作之餘，亦能隨時提供防詐及識詐宣導與諮詢，由點而線至面，將整個識詐工作推展到每個鄰里的角落，確實阻絕詐欺犯罪於每個社區之外。

林炎巨表示，打詐、防詐、識詐是當前國家最重要的工作之一，三分局全體員警平時除了維持地方治安使轄內治安良好外，將持續派員深入社區鄰里及公寓大廈，利用轄內各民間社團活動、校園活動、宮廟之廟會、祭祀、社區大廈區分所有權人會議等活動，展開一系列的預防犯罪宣導，另外利用網路媒體、社群平台、電視牆推播等方式加強防詐、識詐等預防犯罪宣導，讓民眾提高警覺避免受害。