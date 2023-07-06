南投縣警局2線4星蔡姓警務參3日深夜開車行經南投市彰南路3段，因違規闖紅燈左轉，遭南投分局巡邏警員攔查取締，執勤警員發現蔡男有酒容酒氣情形，不過蔡男拒絕酒測，當場依《道路交通管理處罰條例》開單罰鍰18萬元、扣車並吊銷駕照；他還被南投縣警局記1大過、調整服務區。

據了解，蔡姓警務參（61歲）不是主管職位，在南投縣警局負責審核公文等業務，他涉嫌酒駕違規闖紅燈拒絕酒測，事後深表悔意，不過縣局4日召開考績會，將蔡男記1大過，報請調整服務地區，加強列管考核，從嚴從速追究相關人員考核監督責任。

南投縣警局指出，3日深夜11時許，蔡男開車行經南投市彰南路三段、福崗路口違規闖紅燈左轉，遭南投分局執行巡邏勤務員警攔查取締，發現蔡男有明顯酒氣，告知酒測相關權利，蔡男表明拒測，《道路交通管理處罰條例》開單罰鍰18萬元、扣車並吊銷駕照。

南投縣警局強調，秉持勤教嚴管、勿枉勿縱的決心，落實防制警員酒後駕車，要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，使同仁知所警惕，避免酒駕行為再次發生。