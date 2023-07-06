李詠嫻（右）和艾力克斯受邀參加公益羽球賽。（艾迪昇傳播提供）

演藝圈羽球風正盛，模範夫妻檔艾力克斯、李詠嫻靠打羽球健身、維繫感情，還與一干好友組成「屹立不倒」羽球隊，2人越打越起勁，從一開始1周1次2小時，進階到1周2次3小時，李詠嫻笑說：「一開始純粹打好玩，後來發現身材更緊實，加上球隊決定要辦比賽，所以才會玩真的。」夫妻倆全心投入，找來專業教練學走位、觀念，甚至練出網球肘、筋膜炎也不願休息，他倆笑說：「發現打羽球一年下來，費用很便宜，但要復健看醫生反而好貴。」

艾力克斯以往都打籃球、網球，後來疫情的關係，場地與球伴難湊齊，在李詠嫻的介紹下加入了羽球隊，一掃之前認為打羽球很容易的印象，他後來越來越熱衷羽球，還特地拜託經紀公司，將所有工作避開球聚日，甚至連打到肌肉拉傷仍樂此不疲，他苦笑：「像我網球肘已經痛了5個月，但我都想著痛一痛沒關係，太想打球了，總比沒運動就懶懶的還要好。」李詠嫻也坦承也打到足底筋膜炎，看完醫生休息一下，就又急著上場。

艾力克斯回憶：「當初會跟著詠嫻一起去打，是因為她把打羽球形容得多快樂多好玩。」第一次上場打羽球，他透露表現很不理想，但他卻愛上大家在場上，一邊打一邊「練肖話」的快樂感，再加上他發現打羽球的運動量不輸其他運動，一場球打下來讓他滿身大汗。艾力克斯運動天賦高，沒幾次就逐漸掌握打羽球技巧，有時打出好球還會忍不住驚呼：「哇！我是天才！」招來李詠嫻翻白眼。

夫妻倆打出心得，也拉著兒子Ryder一起上場，但艾力克斯卻對兒子頗有微詞，他說：「Ryder很固執，我教他如何站位、如何移動，他都不聽，還說要我贏過他再說。」後來艾力克斯搬出教練，教練指導一次就讓Ryder服服貼貼，艾力克斯忍不住抱怨：「我講50次，他都不聽，教練一次就聽。」李詠嫻在旁吐槽：「你講的，我也不會聽。」2人日前受邀參加公益羽球賽，夫妻合體默契頗佳，艾力克斯開玩笑等他鍛鍊，明年參加奧運，又惹來李詠嫻白眼連連。