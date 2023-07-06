天后李玟（CoCo）驚傳驟逝，享年48歲，出道將滿30年的李玟是不少人的青春回憶，對此，「財經網美」胡采蘋在臉書上表示，自己也歷經過李玟當紅的鼎盛時期，當時她主持國泰金控記者會，有人突然爆料董事長蔡宏圖是李玟粉絲，胡采蘋心想這兩人風格迥異，不解蔡宏圖是否真的是李玟粉絲，另有人秒回：「哎呀CoCo這種女生，哪個男生會不喜歡呢」，這句話讓她記到現在。

李玟昨傳出在香港家中想不開，緊急送醫急救3天仍回天乏術，消息傳開，臉書等社群網站掀起一群網友發文哀悼李玟，胡采蘋表示，李玟真的是非常有才華、又有很多名曲的歌手，先前她聽聞蔡宏圖也是李玟粉絲，自己本來不相信，有人則跳出來反問世上哪個男生不喜歡李玟？讓胡采蘋感受到李玟的強大魅力。

胡采蘋發文。（圖／翻攝自Emmy追劇時間的貼文臉書）

胡采蘋說，不論外型、歌藝、舞蹈才華、個性，李玟就是男生都會喜歡的女生，她不像一般的女神級歌手結婚後就引退，依舊過著多姿，她喜歡李玟為《花木蘭》唱的《自己》，也喜歡為《臥虎藏龍》所唱的主題曲《月光愛人》，其中，胡采蘋最喜歡的是李玟為《水滸傳》唱的《四海》，李玟的歌聲和音樂層層交疊，「創造出一種天與地的感受」。

最後，胡采蘋說《四海》的歌詞也很有意涵，「人生如夢終非夢，拋開得失成敗，縱情四海，奮力一活，不負此生。但願李玟從此不再痛苦，來生健康平安」，網友回應：「」當兵時她有去我們營區演唱，我還代表上台獻花，so sad….RIP、「身體跟心靈的長期痛苦的深度沒有體會過的人是不懂的，恭喜她回歸大地，也成為大家心中的回憶」、「這麼陽光的人，真令人意外」、「總是鼓勵著別人，卻忘了自己，太揪心！ 」。

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