安倍2022年7月8日在奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台輔選時，遭犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。
日本讀賣新聞報導，獻花台由自民黨奈良縣選出的國會議員及縣議員等人組成的團體負責設置，時間為7月8日上午9時到下午5時，地點在奈良市近鐵大和西大寺站北側人行道。
當天為了不妨礙路人通行，該團體將安排工作人員在現場引導前來獻花的民眾，且考量到安全，不接受鮮花以外的供品。
就在日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡屆滿一週年前夕，事發地奈良縣的自民黨相關人士表示，將在安倍週年忌日於事發現場附近設置獻花台。
安倍2022年7月8日在奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台輔選時，遭犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。
日本讀賣新聞報導，獻花台由自民黨奈良縣選出的國會議員及縣議員等人組成的團體負責設置，時間為7月8日上午9時到下午5時，地點在奈良市近鐵大和西大寺站北側人行道。
當天為了不妨礙路人通行，該團體將安排工作人員在現場引導前來獻花的民眾，且考量到安全，不接受鮮花以外的供品。
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