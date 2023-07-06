日本名古屋港的貨櫃碼頭遭網路勒索病毒攻擊發生系統障礙，無法裝卸貨櫃。負責管理系統的名古屋港運協會表示，由於系統恢復進度有所延遲，將延到下午重啟貨櫃裝卸作業。
日本放送協會（NHK）報導，名古屋港管理組合等單位表示，7月4日上午發生無法裝卸及搬運貨櫃的系統障礙，造成港內5處貨櫃碼頭全數停擺，無法將貨櫃裝上貨櫃車。
名古屋港運協會表示，原本以7月5日下午6時作為恢復系統運作的目標，但實際上延後超過半天，到今天上午7時30分才恢復。
因此，原定今天上午8時30分要重啟裝卸作業，也被迫順延到下午。
名古屋港運協會表示，連接系統的印表機列印出一份通知，上面印有駭客集團LockBit3.0的名稱，表示系統已感染要求贖金的勒索病毒，且系統數據已被加密。
共同社中文網報導，名古屋港是日本汽車產業聚集的東海地區門戶，2002年起貨物吞吐量居日本首位。這次系統故障造成豐田汽車公司零組件裝卸作業也被迫暫停，豐田表示會「關注對生產的影響」。
名古屋港運協會表示，此次攻擊是以俄羅斯為據點的駭客犯罪集團所為。協會表示未聯繫駭客集團，也沒有支付贖金。
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