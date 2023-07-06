「今日羅馬」（Roma Today）6月26日報導，一名年輕遊客用鑰匙將自己和女友的名字組成Ivan+Haley 23字串，刻在擁有約2000年歷史的羅馬競技場牆上，他的破壞行為被另一名遊客拍攝下來並發布到社群媒體上，義大利警方很快就找到了涉案人。

「紐約時報」報導，涉案男子本月4日寫信道歉，宣稱不知道羅馬競技場如此古老。

這名男子的律師說，當事人是31歲的狄米特羅夫（Ivan Danailov Dimitrov），他在寫給羅馬檢察官辦公室、羅馬市長和「羅馬市」的信中說：「我非常尷尬地承認，直至憾事發生後，我才了解這座古蹟的古老歷史。」

羅馬「訊使報」（Il Messaggero）今天率先揭露這封信的部分內容。

狄米特羅夫在信中承認「所犯行為的嚴重性」，並「為古蹟所遭受的破壞，向義大利人和全世界表達衷心和誠摯的歉意，這座古蹟實際上是全人類的遺產。」他還希望「真誠、具體」地彌補錯誤並贖罪。

羅馬競技場落成於西元1世紀，但此次牆面上被毀損的磚塊，實際上是19世紀中葉修復的產物。不過，這對競技場管理單位來說並無差異，因為這沒有改變破壞行為的事實。

義大利憲兵隊交叉比對這對情侶的姓名與羅馬住宿登記，最後查出了狄米特羅夫的身分，發現他們曾於奇尼奇塔（Cinecitta）附近住宿，進而追蹤狄米特羅夫至英格蘭，他和女友住在當地。

狄米特羅夫的律師提雷里（Alexandro Maria Tirelli）說：「應該說，外國遊客從世界各地來到義大利，不分特定國籍，都會覺得自己來到一個無所不被允許的國家，他們睜一隻眼閉一隻眼，以為『事情就是這樣』。」

狄米特羅夫可能面臨2至5年的徒刑和最高1萬5000歐元（約新台幣50萬8000元）的罰款。提雷里說，他希望達成認罪協商，讓狄米特羅夫支付罰款，不用入獄。

提雷里說，狄米特羅夫道歉是想表明「他做了個引人注意的行為，自以為無害」。

但義大利媒體毫不留情，「訊使報」直指這封道歉信「有損常識」。頗受歡迎的網站Dagospia更指出，這封信只會讓事情變得更糟，還問狄米特羅夫「是否以為羅馬競技場是一間速食店？」

義大利國家電視一台（RAI 1）一名主播說，狄米特羅夫聲稱不知道羅馬競技場很古老，「這實在是令人難以置信的藉口」。

羅馬市長辦公室發言人表示，尚未收到狄米特羅夫的信；羅馬檢察官辦公室不願置評。