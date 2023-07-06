高雄市政府社會局將待姊姊在外生活穩定後，再安排2名弟弟北上會面團圓。（林雅惠攝）

轟動一時的電視「星星知我心」真人版，法務部矯正署勵志中學17歲女學員國小1年級時，擔心2名弟弟在家無人照顧，偷偷帶著2名弟弟上學，並將其中當時才4個月大的弟弟裝入書包，後被老師發現通報社會局處理，姊弟從此失散。

高雄市政府社會局原本預計安排弟弟放暑假北上和姊姊會面，但目前姊姊畢業已離開勵志中學，媒體5月曝光後，姊弟間已有書信往來，社會局將待姊姊在外生活穩定後，再安排2名弟弟北上會面團圓。

高雄市政府社會局家防中心主任李慧玲表示，目前這2名被安置在高雄兒少機構的女學員弟弟，分別就讀國小3年級及5年級，2人平安健康、生活作息及就學情況一切正常，媒體曝光後，社工單位當時有將2名弟弟的安置狀況，透過法務部矯正署讓姊姊知道，讓她安心，也傳達姊弟若有意願見面，最快會利用6月下旬放暑假時，帶2名弟弟北上和姊姊相會。

李慧玲表示，姊弟互知對方存在後，彼此就已開始書信往來，展開會面之前團圓第一步，近日社工人員了解姊姊已從勵志中學畢業，下一步仍在規畫中，但姊姊因人在外首需先穩定生活，也已聯繫彰化社工了解協助狀況，若姊姊有租屋等生活上需求，彰化社工等單位都會給予協助。

李慧玲說，原本高雄市社會局預計趁2名弟弟放暑假期間，帶他們北上會面姊姊，讓失聯10多年的姊弟相會團圓，不過目前考量姊姊剛離開校園，安定生活較為急迫，將等待姊姊生活穩定後，就會帶2名弟弟北上，讓失聯10多年的姊弟相會團圓。

該名勵志中學17歲女學員是在一場典禮上分享幼兒時困難經歷，表示當年才就讀國小1年級的她，因為爸爸過世，媽媽因故不在家，她要出門上學，擔心2名弟弟在家沒人照顧，因此就帶著2名弟弟，其中一名當時才4個月大的嬰兒，於是把這名弟弟裝進書包，一手牽著2歲弟弟到學校上學。

由於上課期間，書包內的弟弟發出聲音被老師發現，老師詢問下得知她的家庭狀況，當場心疼落淚，也立即通報社會局處理，姊弟3人從此被安置在不同家庭，自此斷了聯繫，至今已超過10年。

該名女學員當年因犯錯被法院裁定接受感化教育，到勵志中學就讀，後來媽媽帶著2名兒子南下高雄生活，不過因照顧情形不佳，加上媽媽狀況不好，社會局介入後，決定讓2名男童都安置在機構，而媽媽的生活情況目前仍需協助，甚至有時候會失聯，將請求法院裁定更改監護權。