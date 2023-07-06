鎖定囤房大戶，行政院會6日拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」。立委邱顯智批評，這是放羊的孩子，迷途知返，民進黨政府經過7年執政，放任房價炒到比天高，年輕人苦不堪言，不敢生小孩不敢成家，才想起當初上台前的政見。

邱顯智也說，這是隔靴搔癢，形式大於實質，非自住房屋差別稅率從現行的1.5％到3.6％，微幅調升到2％到4.8％，距離實質稅率1％，仍然有非常大的距離；要打房就打真的，不要打假的，時代力量版一定會大幅拉高稅率，搭配空屋主動申報，才能打擊囤房空屋大戶。

邱顯智指出，建商仍是心中最軟的一塊，「建商餘屋2年以內2.0％~3.6％，太溫柔了。」

另外，邱顯智批評，中央仍然推給地方，造成逃稅風險。當各縣市政府可自定差別稅率，一定會造成囤房大戶選擇低稅率縣市申報，所以時代力量認為，要由中央訂定統一的囤房稅、空屋稅，才能有效打擊都會地區的空屋囤房現象。

邱顯智呼籲，儘快提案排審，別亂開後門，慎防民進黨虛晃一招，重演2019年實價登錄2.0變成0.5、平均地權條例違法開後門。